El president de la Generalitat, en una entrevista amb ciutadans a TV3, sosté que a la consulta no hi podran votar els immigrants i que les estructures d'estat estaran "a punt quan toqui" | Vincula la corrupció amb l'autonomisme i descarta fer una consulta sobre el projecte de BCN World | Ressalta que el Govern i la CUP no es poden permetre "fallar" amb els pressupostos per al 2017