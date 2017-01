Un home ha mort aquest diumenge al vespre en un incendi d'un habitatge a Sant Pere de Ribes (el Garraf). Els Bombers de la Generalitat van rebre poc després de dos quarts de vuit del vespre l'avís d'un incendi en una casa de dues plantes al número 7 del carrer Manuel de Falla al nucli de Roquetes.El foc va afectar una habitació on va cremar un matalàs i algun aparell elèctric i el fum es va escampar per tot l'habitatge i també l'escala. En l'habitació afectada pel foc els Bombers hi van localitzar el cos sense vida d'un home de 33 anys.Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc vehicles dels Bombers, que quan van entrar a la casa van constatar que l'incendi ja estava apagat.Poc després, cap a un quart de nou del vespre, i amb l'incendi totalment extingit, es va desmuntar el dispositiu dels Bombers i la investigació de les causes de l'incendi va quedar a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que van mobilitzar fins al lloc dues dotacions.A més dels Bombers i els Mossos, al lloc també hi van treballar efectius de la Policia Local i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

