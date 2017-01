Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge a la nit la fase d'alerta del Procicat per fortes ventades per la millora de les condicions meteorològiques. Amb tot, manté la prealerta perquè encara es podran registrar ratxes fortes al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i al sud de les comarques de Girona.Durant aquest diumenge el temporal de vent ha perdut intensitat i no s'ha superat el llindar de 90 quilòmetres per hora en cap punt del territori. Tot i això, el vent ha bufat fort a la zona de Barcelona i al sud del Maresme, on s'han registrat diverses incidències que han generat fins a 102 expedients al telèfon d'emergències 112. De cara a dilluns, el risc de fortes ventades es manté baix, tot i que es preveu que localment es puguin registrar ratxes fortes.

