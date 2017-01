Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 22 de gener de 2017

El nou president republicà dels Estats Units d'Amèrica continua fent amics. Donald Trump ha tornat a deixar en fora de joc la comunitat hispana en eliminar els comptes oficials en castellà que el govern americà utilitzava a les xarxes socials. El gabinet de Trump, que no compta tampoc amb cap hispà entre els seus membres, no disposa de cap interlocutor directe per als afers que afecten aquesta comunitat que representa la principal minoria del país.Durant l'etapa d'Obama com a president, la Casa Blanca havia mantingut un bloc en castellà i també comptes en el mateix idioma a les xarxes socials, al marge de l'anglès. A més, és previsible que la política que seguirà Trump no tindrà a veure amb la del seu antecessor en els afers que afecten la comunitat hispana dels Estats Units, com tampoc tindran a veure, en principi, la relació amb països veïns com Mèxic o Cuba.La supressió del castellà en la comunicació de la Casa Blanca ha traspassat fronteres. A l'Estat, la líder socialista andalusa Susana Díaz no s'ha mossegat la llengua per criticar la decisió de Trump.

