El FC Barcelona ha sumat una treballada victòria per 0 a 4 al camp de l'Eibar. L'equip de Luis Enrique ha perdut Sergio Busquets per lesió en els primers minuts, un contratemps que s'ha sumat a l'absència d'Iniesta. L'equip blaugrana ha anat de menys a més i ha brillat en la segona part.L'inici del partit ha estat marcat per la lesió de Sergio Busquets, arran d'una duríssima entrada d'Escalante. Malgrat que en un principi s'ha temut per la gravetat de la lesió, tot indica que es tractaria d'un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret. En qualsevol cas, Busquets ha abandonat el terreny de joc en el minut 9 i l'ha substituït Denis Suárez.Després del contratemps inicial, el partit s'ha refredat. El conjunt blaugrana ha tingut dificultats per imposar la seva superioritat a l'equip basc, molt entregat. El gol del Barça s'ha fet esperar fins a la mitja hora de joc, malgrat els intents que Messi i Luis Suárez havien enviat fora. En el 31, un atent Denis Suárez ha obert el camí del triomf aprofitant un rebot després d'un xut de Messi.Amb el marcador favorable, la davantera blaugrana ha fet de les seves i ha obligat l'Eibar a lluir-se per evitar més gols abans del descans.En la represa, l'empenta dels homes de Luis Enrique ha continuat i ha tingut la recompensa en forma d'un nou gol en el minut 49. Aquesta vegada ha estat Leo Messi, que amb assistència de Luis Suárez s'ha avançat a la sortida de Yoel.L'Eibar ha tingut molt a prop el seu gol en la següent jugada, però un fora de joc de Pedro León ha impedit que la pilota suposés un gol quan passava entre els tres pals. Malgrat el caràcter dels bascos, el Barça ha anat a més i ha deixat tot sota control.La sentència ha arribat en el minut 67, amb un gol de Luis Suárez que significava el 0-3. El davanter uruguaià ha aprofitat una pèrdua de pilota de Lejeune i s'ha plantat davant de Yoel per marcar el gol.En els últims minuts el FC Barcelona ha gestionat bé l'avantatge i no ha permès l'Eibar marcar el gol que tant ha perseguit durant tot el matx. Al contrari, ja en el temps afegit Aleix Vidal ha assistit Neymar per marcar el 0-4 definitiu.Amb la golejada, el conjunt dirigit per Luis Enrique suma tres punts més contra un rival que compta per derrotes tots els seus partits contra el Barça a la Primera Divisió. El FC Barcelona té ara 41 punts. L'única nota negativa de la jornada és la lesió de Busquets.

