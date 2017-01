L'incendi ha afectat el número 77 del carrer Borràs. Foto: Juanma Peláez



Un incendi ha obligat a desallotjar aquest diumenge a la tarda el bloc situat al número 77 del carrer Borràs de Sabadell. El foc s'ha originat en un cotxe estacionat a l'aparcament soterrani.L'avís s'ha rebut pels volts de les 19.00 hores i afectava l'aparcament soterrat, d'on sortia molt de fum. Per aquest motiu s'ha hagut de desallotjar amb caràcter preventiu tot l'edifici, on hi resideixen alguns veïns amb mobilitat reduïda.Finalment, els Bombers han pogut apagar el foc, que s'ha originat en la part frontal d'un turisme de la marca Peugeot. Es desconeixen les causes de l'incendi.

