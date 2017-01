El futbol base català està de dol arran de la mort del futbolista de 15 anys Àlex García Laciana. L'Àlex era jugador de l'equip cadet de la Penya Blaugrana de Sant Cugat del Vallès, club que ha confirmat aquest diumenge el decés del jove , que en els últims mesos havia estat retirat dels terrenys de joc per lluitar contra una malaltia."L'Àlex era un bon jugador i encara millor persona estimat per a tothom. En els darrers temps ha hagut d'estar apartat dels terrenys de joc per lluitar en un altre camp. Però per molt lluny que estigués de Can Magí ell sempre portava l'escut de la Penya arreu. Se sabia tots els resultats de cada jornada de memòria de tots els equips", ha manifestat el club a través d'un comunicat.

