El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant l'entrevista amb ciutadans a TV3

El Teatre Conservatori de Manresa ha acollit el programa de TV3 amb Carles Puigdemont Foto: TV3

Procés sobiranista, economia, corrupció, infraestructures, pressupostos, reforma horària –la pregunta ha sorgit passats quarts d'una de la matinada–, drets laborals, model productiu, identitat i llengua han estat els protagonistes de l'estrena del format Jo pregunto a TV3, en el qual els ciutadans –alguns d'ells provinents de l'òrbita de partits, com ara Ciutadans o EUiA, i entitats de diferent tendència política– han pogut preguntar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. No ha estat un escrutini de seda, més aviat al contrari: retrets i demandes específiques han ocupat bona part de les més de dues hores que s'ha allargat el programa, que han acabat amb l'anunci que s'està buscant data per reunir-se aviat amb Mariano Rajoy, a qui el dirigent nacionalista ha demanat "gestos" concrets.En clau internacional, Puigdemont ha assegurat aquest diumenge al programa Jo pregunto de TV3 que a Europa "tothom està avisat" que a Catalunya hi haurà referèndum d'independència al setembre com a tard encara que no hi hagi pacte amb l'Estat. "Tots [els interlocutors europeus] entenen que el referèndum és l'eina. És el que demana la gent", ha destacat Puigdemont, que ha apuntat que en els seus contactes diplomàtics se li trasllada que "ningú entén" l'actitud immobilista de l'Estat. Els immigrants, ha puntualitzat, no podran votar, a diferència del que va passar al 9-N.Puigdemont ha alertat de les "campanyes de la por" de l'Estat per frenar la independència, i s'ha preguntat si a la societat catalana se li pot fer "tanta por amb les pensions" quan la guardiola de les prestacions estatals està "pràcticament buida". Sobre la redacció de la constitució catalana, posterior a la consulta vinculant, ha indicat que es basarà en un "procés de participació" ciutadà. Sobre la possibilitat que no hi hagi votació sobre la independència, el president ha apuntat que seria un "fracàs".Preguntat sobre si ha "robat" més a Catalunya l'expresident Jordi Pujol o bé "un treballador andalús que cobra el PER", Puigdemont ha evitat fer servir els mateixos termes i ha volgut dir que el "poble espanyol" no "roba" als catalans. "Hem de ser rigorosos", ha determinat, al mateix temps que ha defensat "reentendre's" amb l'Estat, no "desentendre-se'n". Sobre el cas Palau, de presumpta corrupció de Convergència a través de la institució cultural, s'ha limitat a dir que s'acceptarà la sentència.Cap al final de l'emissió, una ciutadana de 81 anys –de la sectorial de jubilats de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana– li ha retret presumptes episodis en què l'independentisme ha actuat amb "odi" i "violència" contra els qui "no pensen com ells", i el president li ha retret que "agafi el rave per les fulles". En aquest sentit, ha tret pit per les manifestacions per la pau dels catalans i li ha deixat anar que "aquest poble no s'ho mereix".El dirigent nacionalista ha destacat que les estructures d'estat estaran "a punt" per "quan toqui" culminar la independència. "Em vaig comprometre a fer-ho bé", ha destacat Puigdemont, que ha apuntat que hi ha "gent que les voldria fer de manera més directa". Després de defensar el paper d'Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs per la consulta alternativa del 9-N, ha volgut ressaltar que els responsables governamentals van complir amb els seus compromisos "malgrat les amenaces i advertiments".El màxim dirigent català, en resposta a una ciutadana que li ha retret que el castellà està "en minoria" a Catalunya, ha assegurat que és el català el que està en situació desfavorable respecte la llengua oficial de l'Estat. "No fem un problema allà on no hi és. Qui ha volgut fer-ne un conflicte s'ha picat els dits", ha insistit Puigdemont.Sobre l'aprovació dels pressupostos, el president ha confiat que es podran aprovar gràcies al vot de la CUP, i ha apuntat que no es poden permetre "fallar". "El procés ha superat totes les proves d'estrès", ha destacat Puigdemont. Aquesta setmana s'ha de desencallar la situació per tal que els anticapitalistes decideixin, dissabte vinent, què fan amb els comptes.El dirigent nacionalista ha defensat el projecte de BCN World al Camp de Tarragona pel seu "efecte multiplicador" i per la capacitat de crear llocs de treball. "No en podem prescindir", ha destacat Puigdemont davant la pregunta d'un ciutadà que li ha retret el caràcter "especulatiu" del projecte de turisme, oci i casinos."Generar riquesa és important per al futur del país", ha apuntat, al mateix temps que ha situat el turisme com a "realitat", no com a "bombolla". Sobre la possibilitat de celebrar una consulta al Camp de Tarragona sobre BCN World, tècnicament anomenat Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, Puigdemont l'ha descartat perquè –segons ell– només estava contemplada "si no hi havia consens". El president va defensar fa uns mesos que votessin els ciutadans; en aquell moment, no existia la mateixa visió entre el PDECat i ERC sobre el projecte en el si del Govern.Preguntat per un mestre que ha denunciat la "segregació social" que genera –sempre segons la seva versió– l'escola concertada, Puigdemont ha defensat que aquest tipus d'educació facilita la "igualtat d'oportunitats". "No estic a favor de la supressió de la concertada. El treball conjunt entre la pública i la concertada és bo", ha apuntat el president de la Generalitat.El dirigent nacionalista ha vist com una metgessa li ha retret les retallades en salut, el departament que les ha patit més severament. "Això provoca dificultats per garantir el dret a la salut dels ciutadans", ha apuntat la ciutadana, que ha lamentat les llistes d'espera i la situació de les urgències. "No podem dir als ciutadans que demà ho tindran resolt", ha destacat Puigdemont sobre les persones que esperen per ser ateses. "Tenim deures a fer, i per això als pressupostos es prioriten les llistes d'espera i l'atenció a la salut mental", ha destacat el màxim dirigent de la Generalitat. "No està en risc del dret a la salut", ha dit.Puigdemont ha volgut destacar que s'estan repartint ajudes a 87.000 famílies per al lloguer, i ha insistit que s'han aturat 20.000 desnonaments entre el 2012 i el 2016. El president ha recordat que es "multa" les empreses que tallen el subministrament energètic a famílies vulnerables. "Això la llei diu que no es pot fer", ha ressaltat el dirigent nacionalista.El màxim dirigent de la Generalitat ha lamentat la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) de la llei contra la pobresa energètica aprovada al Parlament –ara ja està vigent una de nova que esquiva l'embat estatal–, i ha apuntat que l'impost als pisos buits està previst que recapti fins a 20 milions d'euros "per ampliar el parc d'habitatge social".En clau social, preguntat per la situació dels refugiats, ha destacat el caràcter solidari del país i ha ressaltat l'escàs marge de maniobra autonòmic per acollir ciutadans necessitats que provinguin de zones de conflicte. "Ens agradaria tenir eines per resoldre aquest drama humanitari", ha manifestat Puigdemont.La primera pregunta ha anat a càrrec d'un habitant del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, que s'ha queixat de la reforma laboral que es va aprovar amb els vots de l'antiga CiU al Congrés dels Diputats i que li ha demanat mesures per acabar amb les deslocalitzacions "sense motiu". "Hi ha un procés de transformació", ha destacat Puigdemont, que ha apuntat que la indústria d'alt valor tecnològic està creixent i que cal centrar els esforços a les escoles per "aprofitar la quarta revolució industrial".El president ha defensat les capacitats que té Tarragona com a pol industrial, i ha lamentat els retards de l'Estat en referència al Corredor Mediterrani i el preu de l'energia. Preguntat per un pare que té la filla estudiant fora, a Finlàndia, el dirigent nacionalista ha assegurat que Catalunya "no genera prou llocs de treball" en determinats sectors per satisfer les expectatives laborals dels estudiants catalans."Els més desfavorits tenen més facilitats per accedir als estudis universitaris", ha apuntat Puigdemont, preguntat per una alumna que li ha fet saber que la independència és una "excusa" per no tractar les desigualtats a l'hora d'accedir a estudis superiors. El dirigent nacionalista s'ha queixat de la manca de recursos en matèria de beques a causa de les decisions que pren el govern espanyol.Dilluns, en una conferència al Teatre Romea , Puigdemont va proclamar que aquest 2017 el procés acabaria i que començaria una "nova era" marcada per la "llibertat" de Catalunya. El president ha escenificat aquesta setmana el distanciament existent amb Madrid amb la seva absència a la conferència de líders autonòmics celebrada al Senat, i demà passat farà pedagogia sobre el referèndum a Brussel·les acompanyat del vicepresident Oriol Junqueras i del conseller d'Exteriors, Raül Romeva. Aquests dos últims –especialment Junqueras, enfeinat també amb la negociació dels pressupostos – són els encarregats de l'arquitectura legal i participativa d'una votació que s'ha de celebrar –com a molt– al setembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)