L'exministre d'Educació del govern francès, Benoît Hamon (35,21 per cent) i l'exprimer ministre Manuel Valls (31,56) han estat els candidats més votats a la primera volta de les primàries de l’esquerra francesa, segons els primers resultats oficials parcials, i tot apunta que s’enfrontaran a la segona volta, prevista pel 29 de gener.Hi havia set candidats en pugna en unes primàries que s’havien obert a tots els aspirants de l’esquerra. Hi han concorregut set candidats, quatre dels quals són del PSF: l’exprimer ministre Manuel Valls i tres noms a la seva esquerra, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon i Vincent Peillon. Hi ha també dos candidats de procedència ecologista, Jean-Luc Bennahmias i François de Rugy, i la dirigent del petit partit Radical d’Esquerres, amb molta història i pocs vots, Sylvia Pinel.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)