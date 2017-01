Carles Puigdemont ha estat entrevistat per ciutadans a TV3 | ND

Oriol March

El president de la Generalitat, en una entrevista amb ciutadans a TV3, assegura que el centre d'oci, hotels i casinos al Camp de Tarragona no es pot "deixar escapar" | Defensa el model d'escola concertada a Catalunya i nega que generi "segregació social" | Destaca que la situació de les llistes d'espera no es pot solucionar d'un dia per l'altre, i apunta que el dret a la salut "no està en risc"