Imatges darrer servei a la @transitc17 km39,5➡Vic vehicle volcat🚒🚗#Precaució en aquest tram

🚁ha aterrat a valorar 1adult i 1menor pic.twitter.com/VwrKXR0xCi — Bombers Figaró (@BombersMFI) 22 de gener de 2017

L'accident de les 16:44 a la C-17 Foto: @BombersMFI

La carretera C-17 a l’alçada de Tagamanent (Vallès Oriental) ha viscut aquesta tarda tres accidents de trànsit que no han causat ferits d’importància però sí que han provocat diversos quilòmetres de retencions durant tota la tarda.El primer dels accidents ha tingut lloc a les 15.13 hores, quan un vehicle ha sortit de la via i ha causat un ferit lleu. Més tard, a les 16.44, un altre vehicle també ha sortit de la via al quilòmetre 39,5 en sentit Vic i ha bolcat. Un adult i un menor han resultat ferits de poca importància i un helicòpter medicalitzat ha hagut d’aterrar per valorar el seu estat. Una hora més tard, a les 17.56, hi ha hagut una altra sortida de la via, en aquest cas en sentit Barcelona.

