Un accident de trànsit a la carretera N-150, a l'est de Terrassa, ha deixat un total de quatre ferits, aquest diumenge a primera hora de la tarda. S'hi han vist implicats dos turismes, que han xocat frontalment.El sinistre ha tingut lloc a la variant de la N-150, a l'alçada del pont que travessa la riera de les Arenes. Un dels vehicles ha travessat la mitjana i els dos cotxes han xocat frontalment. Diversos dotacions policials i del SEM s'han traslladat a l'indret dels fets. Dues dotacions de Bombers hi han intervingut per rescatar els ferits. El tram on ha tingut lloc el sinistre és un revolt, amb dos carrils per cada sentit de circulació i una incorporació a la carretera en sentit oest.Com a resultat de l'accident, dues dones han resultat ferides lleus i dos homes, ferits menys greus. Tots ells han estat traslladat a centres hospitalaris per ser atesos de les lesions.Fins que s'han retirat els vehicles afectats, la via ha estat tallada en els dos sentits de a marxa. La policia ha desviat el trànsit provinent de Sabadell per la carretera de Montcada (N-150a) des de la sortida del cementiri, i ha desviat pels carrers adjacents els que circulaven en sentit est.

