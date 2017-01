01/01/1970

Els vuits integrants del comitè executiu redacten un text de consens que prioritza la via pactada amb l'Estat i recorda que el "marc jurídic espanyol" ja permet convocar la consulta | El document insta els governs de Catalunya i Espanya a "superar les dificultats i els apriorismes" per fer possible una votació reconeguda per la "comunitat internacional" | El Pacte Nacional pel Referèndum es tornarà a reunir l'1 de febrer després que els partits i les entitats hagin valorat el manifest