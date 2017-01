El conseller de Salut, Antoni Comín, assegura que es destinaran més recursos a l'atenció primària, fet que ajudarà a descongestionar els serveis d'urgència en situacions com una epidèmia grip. En declaracions a L'Entrevista del Diumenge del canal 3/24, Comín ha assenyalat que el nou Pla Nacional de Salut estarà enllestit al març i que té marcat com a un dels seus objectius principals "anar creant dispositius alternatius" per al pacient, per tal que estigui acompanyat i no hagi de recórrer tant sovint a urgències. En aquest sentit, ha alertat que els resultats del pla no seran immediats i que no es podran avaluar fins com a mínim d'aquí dos anys.En la mateixa entrevista, Comín ha declarat que té "plena confiança que hi haurà pressupostos" i que, en el seu Departament, es contempla convocar 2.500 places d'interins fixes a l'Institut Català de la Salut. Una xifra que ve derivada de la previsió que "el total d'empreses públiques i consorcis creixeran en 1.500 persones", ha apuntat. "Si hi ha pressupost, podrem fer una oferta pública de 2.500 places", afegeix. A més, ha anunciat que "aniran millorant" les condicions laborals i salarials de la plantilla. El conseller de Salut també ha comentat que ja s'ha aconseguit "un terç de la retallada" en aquest àmbit.

