L'edifici de la conselleria de Justícia Foto: ACN

Una o més persones sense identificar han accedit aquesta matinada a través d'una finestra i esbotzant la porta a la planta noble del Departament de Justícia, on hi ha el despatx del conseller Carles Mundó. Segons han explicat fonts del departament a"ha estat molt poca cosa" i tot apunta que no s'han endut cap objecte ni document de l'edifici, situat al número 81 del carrer Pau Claris de Barcelona. Una altra de les línies d'investigació que tenen sobre la taula els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec del cas, és si han aconseguit entrar al despatx del conseller.Ara hores d'ara no s'han donat més detalls de la investigació, però sí que fonts de la conselleria han apuntat que demà dilluns els investigadors faran ús d'un equip més tècnic per mirar de conèixer la identitat de la persona o persones.

