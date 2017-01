El secretari de Comunicació de C's, Fernando de Páramo, ha denunciat que "Convergència ha deixat a mans de la CUP el futur de Catalunya" i ha assegurat que, si els pressupostos no s'aproven en aquesta assemblea, "ens n'anirem a unes noves eleccions". Un fet que, segons ha dit, "és molt preocupant". En tot cas, De Páramo ha garantit que Ciutadans estarà preparat per aquest escenari i per presentar "una alternativa que no tingui l'obsessió de separar-se".Respecte a la crida de les entitats separatistes per fer festa el 6-F, amb motiu de l'inici del judici contra Mas, Ciutadans ha assegurat que respecten les persones que vagin a la concentració, però els ha recordat que ho faran "per donar suport a algú que s'ha saltat les lleis i que s'ha pensat que podia estar per sobre de la justícia". "Nosaltres defensem que tots som iguals davant la llei, tan si et dius Artur Mas, Forcadell com Homs", ha afegit.El de C's també ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'estalviï els 120.000 euros que, segons ha dit, té previst destinar a "promocionar l'independentisme per Europa". De Páramo ha avisat Puigdemont que "cada cop que surt a Europa fa el ridícul i ridiculitza tot Catalunya". En aquest sentit, ha assegurat que aquests diners "són necessaris per altres tipus de polítiques i no perquè se'ls gastin venent separatisme".El Govern té previst impartir una conferència el pròxim dimarts al Parlament de Brussel·les en la qual hi participaran el president Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. En l'acte, els dirigents explicaran que hi ha una majoria al Parlament català que vol pactar amb l'Estat una consulta vinculant, però també denunciaran que el govern espanyol no vol negociar i que tenen la intenció de celebrar el referèndum igualment.De Páramo ha assegurat que, cada cop que el govern de Puigdemont surt a Europa, "fa el ridícul, i després els països i els partits han de desmentir i han de comunicar que és mentida i que no s'han reunit amb ells". Per això, el secretari de Comunicació de C's ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'estalviï els 120.000 euros que, segons ha dit, el Govern té previst destinar "a vendre separatisme per Europa".

