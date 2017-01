El temporal ha deixat imatges espectaculars a la costa de Tarragona. Aquest dissabte al vespre, el fort onatge ha provocat que l'accés a la platja de l'Arrabassada desaparegués per moments sota una capa de sorra i aigua del mar.Les imatges que ha deixat aquest succés han sigut espectaculars. Els carrers han quedat plens de sorra, aigua, algues i brutícia, que dificultaven el pas de vehicles, sobretot sota el pont de la via. Alguns conductors han optar per fer mitja volta.Per altra banda, des dels miradors s'ha pogut veure com les onades trencaven amb violència contra les roques. Cap a quarts d'una de la nit eren molts els curiosos que s'han acostat fins a la zona per contemplar-ho.

