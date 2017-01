El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha acusat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, d’”intentar forçar” perquè la CUP tombi els pressupostos de la Generalitat i provocar així noves eleccions. Des de la Fira de l’Oli de Les Borges Blanques (Garrigues), el popular ha fet una crida a la “responsabilitat” de Junqueras. “Està jugant a que la CUP no aprovi els pressupostos i està buscant que la CUP els tombi i es convoquin noves eleccions per ser ell president”, ha declarat.D’altra banda, ha qualificat de “xarlotada” la crida a la mobilització que han fet les entitats sobiranistes per expressar el seu suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas; l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, pels judicis per organitzar la consulta del 9-N.En clau pressupostària, Albiol ha fet una crida a la responsabilitat “perquè Catalunya no es pot permetre tornar a unes quartes eleccions en poc més de sis anys” i ha alertat del “greu prejudici” que això suposaria per a l’economia catalana. Ha afegit a més que l’actuació de Junqueras és de “deslleialtat” amb el president Carles Puigdemont i li ha demanat “que s’ho pensi dues vegades”.En ser preguntat sobre la mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau, el popular ha considerat que les organitzacions han arribat a l’”absurd” demanant a la gent que faci festa a la feina per participar d’aquesta iniciativa. “És una xarlotada més a les que ens té acostumats el procés”, ha declarat.Durant la seva visita a la Fira de l’Oli, Albiol ha criticat també que els comptes presentats pel Govern contemplin “només un 1%” d’inversió en el sector agrícola, quan ha assegurat que l’Estat hi destina el 2%. El popular ha reclamat una aposta més clara per aquest àmbit perquè “crea feina i riquesa en el territori”.Albiol ha aprofitat la visita a terres lleidatanes per expressar el seu condol i suport, i el del conjunt del PPC, a les famílies, amics i companys dels dos agents rurals que aquest dissabte a mans d’un caçador a Aspa (el Segrià).

