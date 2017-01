Amb proclames com "La Model no es tanca sense la Zona Franca" o "Mundó dimissió", un centenar de persones –més de 400 segons els convocants-, s'han manifestat en el marc d'un acte organitzat per ERC sobre el futur de la presó Model a Barcelona.Agrupats en un plataforma que engloba tots els sindicats de l'àmbit penitenciari, els manifestants exigeixen més informació sobre el trasllat d'interns i la situació dels seus llocs de treball i alerten del risc que suposa clausurar la presó de l'Eixample sense que estiguin enllestits els centres penitenciaris previstos a la Zona Franca.El fet és que l'acte no s'ha arribat a celebrar ja que, segons el partit, s'havia decidit suspendre'l prèviament perquè el Govern havia decretat un dia de dol oficial per el doble homicidi de dissabte de dos agents rurals a Aspa (Segrià) Estava prevista la presència del conseller de Justícia, Carles Mundó, que no ha assistit a l'acte, on sí estaven presents el president del grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, la regidora, Trini Capdevila i la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà.Els manifestants s'han concentrat a la petita plaça que està a la part posterior de la Model, a la cruïlla dels carrers Rosselló amb Entença, on estava previst fer-se l'acte. Quan Bosch ha anunciat que se suspenia, ha rebut una forta xiulada i els concentrats han començat a mostrar cartells i ha cridar consignes com 'Mundó dimissió' o 'La Model no es tanca sense la Zona Franca'. Tot seguit, han tallat el carrer Entença i han fet una marxa de protesta improvisada que ha arribat fins a la Gran Via. També des del pis superior de l'edifici penitenciaria s'han despenjat dues pancartes on es podia llegir 'Colau i Junqueras ens desnonen, Mundó menteix' i 'Ja n'hi ha prou de menysprear els treballadors'."Estem tots els sindicats units en la mateixa reivindicació", ha subratllat Juan Luis Escudero, del CSIF, qui ha reclamat a Mundó "que deixi de fer actes propagandístiques i que posi seny", davant una "situació d'autèntica emergència social". "No ens oposem al tancament a la Model, però s'ha de fer quan estiguin oberts els centres de la Zona Franca", ha reclamat. El conveni presentat el 10 de gener contempla que l'Ajuntament de Barcelona cedirà de manera gratuïta dos solars a la Generalitat perquè construeixi dos centres penitenciaris.Un serà un centre obert per a interns en tercer grau d'uns 13.000 metres quadrats. Costarà uns 35 milions d'euros i tindrà capacitat per a 800 persones, procedents dels tres centres oberts que ara hi ha a la ciutat: Trinitat, Model i Wad-Ras. En l'altre solar, de 20.000 metres quadrats, situat a tocar del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca tindrà uns 55.000 metres quadrats acollirà els interns en presó preventiva.En la seva compareixença dijous al Parlament, el conseller de Justícia anunciava que el centre obert s'inauguraria l'any 2021 i que amb la clausura de la Model no s'acomiadaria cap funcionari ni personal interí. A més, assenyalava que durant el febrer es confirmarà si la Model es tanca aquest 2017 o no. Un anunci que ha ratificat aquest diumenge en una atenció als mitjans la Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà. "Durant el febrer el conseller dirà la data definitiva de l'esdevenir de la Model", ha assenyalat, indicant que queden reunions pendents amb els responsables dels centres penitenciaris i els sindicats. Ha negat, a més, que des del Departament de Justícia s'hagi donat l'ordre que la Model no aculli nous presos i que aquests es comencin a traslladar a centres més pròxims, com Brians 1 i Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires.Tot i així, des dels sindicats de presons s'assegura que a partir del 6 de febrer la Model deixarà d'acollir nous interns segons instruccions internes que s'han rebut. Xavier Martínez, de la plataforma sindical, ha apuntat que s'està fent feines de condicionament per poder tenir, per exemple, un sistema de videoconferència per fer declaracions a distància durant un judici. Una senyal, segons els manifestants, que la clausura de la presó barcelonina està cada vegada més a prop. "No es pot tancar la Model en dos o tres mesos, és una bajanada", ha exclamat Juan Luis Escudero, de CSIF.Ha recordat que una clausura "exprés" seria molt perjudicial pels 700 interns en règim preventiu, que obligaria, entre d'altres, a què els familiars s'hagin de desplaçar a 40 quilòmetres sense disposar de transport públic. Escudero també ha recordat que "els preventius no són culpables fins que un jutge ho determini", motiu pel qual deplora el "desterrament" al que es veurien immersos, així com el fet de compartir espai amb interns que ja estan complint pena. Una altra preocupació del sector és el futur del personal interí, no només el de vigilància, sinó els educadors, psicòlegs i assistents". "El centre preventiu és el pilar de qualsevol model penitenciari, i n'hi ha d'haver un a la capital catalana", ha sentenciat."El conseller ens ha promès que no es farà cap acomiadament però el problema és que en dos o tres mesos, quan això no sigui notícia, els interins començaran a cessar-los. Ja va passar a Puig de les Basses (Figueres)", ha apuntat Escudero qui també ha lamentat que des de la Generalitat i l'Ajuntament "han enganyat a l'AAVV de l'Eixample que no hi haurà acomiadaments". "Que no els passi com als veïns de la Trinitat que també els van prometre que es clausuraria definitivament la presó i que el barri viuria un ressorgiment; i ara, és un barri que està més degradat que mai", ha comentat.Per la seva banda, Xavier Martínez ha denunciat el caràcter "provocador" de l'acte d'aquest diumenge d'ERC. "Fins ahir el lema era 'El trasllat de la Model', això volia dir que està decidit", ha apuntat. "Però, casualment, aquest matí el lema ha canviat a 'La Model per a la gent'. Perquè han canviat el lema?", ha qüestionat. Martínez ha dit que, ja amb 112 d'història, el centre penitenciari encara podria aguantar "2, 3 o 4 anys més" fins que estiguessin fetes les presons de la Zona Franca."Volem fer les coses ben fetes, amb diàleg i que la Model sigui un espai per a la ciutat", ha declarat als mitjans el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, després que els manifestants marxessin del lloc de la convocatòria en una marxa de protesta improvisada que ha baixat pel carrer Entença.Bosch ha recordat el paper actiu dels republicans per avançar en el tema de la Model. "Estem a favor del trasllat i farem tot el que calgui perquè els equipaments siguin pels veïns", ha dit citant la possibilitat que en el solar deixat es faci una escola, llar d'avis o jardins, entre d'altres. "Escoltem totes les reivindicacions sindicals i es garantiran tots els llocs de treball", ha afegit, dient que la protesta que ha rebentat l'acte d'ERC és "legítima". "Però també hi ha arguments per defensar el que s'està fent i com s'està fent", ha conclòs.

