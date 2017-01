La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha demanat "generositat" a tots els partits polítics per tirar endavant els pressupostos. "Si ens poséssim a demanar tots demanaríem, ja que aquest no és el pressupost del PDECAT, com no ho deu ser d'ERC o de la CUP; no fa olor de ningú, però és un tràmit necessari perquè el procés tiri endavant". Ho ha dit a les Borges Blanques, on aquest diumenge ha visitat la Fira de l'Oli.Pascal ha recordat que aquest procés el va encarregar la gent el 27 de setembre i que ara seria "absolutament absurd" que "per un problema d'unitat interna no fóssim capaços de tirar-lo endavant". La coordinadora general del PDECat descarta unes noves eleccions però recorda que a vegades, hi ha moments polítics en què cal estar a l'alçada, i "aquest és el moment"."Sempre hem dit que eren uns pressupostos instrumentals perquè el procés anés endavant i el referèndum es pogués fer, però sense pressupost no es pot treballar", ha evidenciat Pascal. Lamenta, però, que tant C's, com el PP i també el PSC ja han decidit què passarà. "Saben que segur que no hi haurà pressupostos", però ho diuen, assegura, perquè "sabem que si salvem aquest escull la dinàmica cap al referèndum serà imparable" i "sabem que ens podem sortir"."Sempre hem dit que el pressupost no és el del PDECAT i que l'hauríem fet diferent", ha reconegut Pascal, però, un cop determinats alguns aspectes fonamentals com no gravar més la classe mitjana o mantenir l'estat del benestar, "hi som". "Entenem que la generositat que hem demostrat tots ha de seguir endavant i ha de ser possible l'aprovació dels pressupostos", ha afegit, perquè és tracta d'un "moment històric" i "no ens podem fer la traveta entre nosaltres". "Sabem que el PP ens ho posarà molt difícil per fer una cosa tan normal com és votar i per tant cal que tots estiguem a l'alçada", ha conclòs.

