L'Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d'alerta el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per vent a les 12.00 hores d'aquest diumenge i ha recomanat als ciutadans que s'allunyin de cornises, murs i arbres que puguin caure, així com de bastides, grues i estructures similars.En un comunicat, també aconsella tancar i assegurar portes i finestres, abaixar persianes, recollir tendals i apartar testos i altres objectes dels balcons i finestres per evitar que caiguin, així com tenir cura dels vehicles aparcats al carrer.L'Ajuntament de Badalona, per part seva, ha informat que el temporal de vent ha provocat desperfectes al Pont del Petroli i en el col·lector de la Platja de la Móra, que porta aigües residuals d'aquesta població barcelonina i de Montgat cap a la depuradora de Sant Adrià de Besòs.Segons els tècnics municipals, no s'ha detectat cap fuga d'aigua en el col·lector però es troba molt deteriorat, al que cal sumar acumulació de sorra en les avingudes Sant Ignasi de Loiola i Martí Pujol, que podrien provocar inundacions en cas de pluja intensa.En el pont, el vent ha aixecat la voladís de fusta i ha arrossegat una barana, i per evitar danys personals Protecció Civil ha tallat l'accés al passeig Marítim.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)