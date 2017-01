Imatge de l'exterior del Senat Foto: Europa Press

El grup parlamentari d'ERC al Congrés vol que el govern espanyol impulsi "totes les modificacions legals oportunes per suprimir el Senat" perquè, segons la seva opinió, la cambra alta s'ha convertit "en una institució inútil i prescindible". Així consta en una moció presentada pel portaveu del grup independentista, Santi Vidal, que es debatrà a la Comissió Constitucional prevista per a dimarts que ve, 24 de gener, en la cambra alta.A més, el senador d'ERC també demana que es destinin tots "els recursos alliberats a les comunitats autònomes". Per a Vidal, el Senat no ha arribat a ser "mai" una cambra de representació territorial.En primer lloc, critica la seva composició explicant que mentre Castella i Lleó té 39 senadors, Catalunya "només" elegeix a 24 tot i que "té major població i una singularitat territorial evident". També recalca que els senadors voten segons "els interessos dels partits" als quals pertanyen, en comptes de fer-ho segons els interessos dels territoris pels quals han estat elegits. En aquest sentit, rebutja que les seves senyories no hagin de "rendir comptes" sobre l'actuació que fan en defensa dels territoris dels quals procedeixen.Alhora, censura que l'ús de les llengües diferents al castellà sigui "testimonial" i que el Senat tendeixi "encara més que el Congrés al bipartidisme".A més, afegeix que "el sistema de bicameralisme imperfecte no fa del Senat una cambra de contrapès territorial a les lleis aprovades al Congrés": "Cap veto del Senat ha triomfat en els més de 30 anys del sistema democràtic", apunta.De fet, Vidal creu que el Senat "s'ha acabat convertint en una cambra innecessària que no compleix les seves funcions" a causa que "mai ha exercit la funció correctora de les decisions" del Congrés, i apunta: "Una segona cambra pot ser útil com a cambra de reflexió, enfortiment i ajuda perquè les lleis s'aprovin sense situacions compulsives".Segons subratlla el senador, la cambra alta no desenvolupa una tasca de "consens i reconsideració" mentre el PP i el PSOE la utilitzen per "incorporar en el procediment legislatiu mesures impopulars a projectes de llei que es troben en tràmit aprofitant el menor pes mediàtic o per estalviar-se part dels tràmits legislatius"."Si el Senat no desenvolupa les funcions de Cambra de representació territorial, com a contrapès territorial a les decisions del Congrés dels Diputats, ni tampoc és Cambra de reflexió, enfortiment i ajuda perquè les lleis s'aprovin sense situacions compulsives, es converteix en una institució inútil i prescindible", conclou Vidal en el text de la moció.

