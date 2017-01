Marcela Tomás, regidora de Catarroja. Foto: Twitter @MARMarthomas

Es un problema que haya políticos que piensen así. También que tenga el altavoz de El Mundo un concejal en Catarroja https://t.co/IhrITKEFuS — Diego Boza Martínez (@dbozam) 22 de gener de 2017

Una regidora de Ciutadans a Catarroja, municipi de l'Horta Sud de València, suggereix "sortir d'Espanya i tornar-hi en pastera" com a solució a la precarietat. Així ho ha expressat l'edil del partit taronja Marcela Tomás a través de Facebook, amb un missatge polèmic que pretenia denunciar les ajudes al col·lectiu d'immigrants i la discriminació dels valencians nadius.En el seu missatge, Tomás diu: "A vegades penso si sortir d'Espanya i tornar-hi en pastera. No serà la solució per als molts valencians en precarietat, dels quals el govern valencià ni se'n recorda". Llançava, així, una ferotge crítica a la gestió de les ajudes públiques de la Generalitat Valenciana.La posició de Marcela Tomás pel que fa a la immigració no és nova. Fa poques setmanes, en el ple municipal de Catarroja, es va debatre una proposta per reservar un 25% dels horts municipals a "desocupats, jubilats, centres escolars, immigrants i associacions sense ànim de lucre". La regidora de Ciutadans va demanar explícitament si es referien a "immigrants en exclusió social o si pel fet de ser d'un altre país hi havia gent amb un 25% més de drets que la gent natural". Finalment, una esmena va afegir aquest detall per destinar els horts reservats a "immigrants en situació de necessitat". En la resta de col·lectius, com jubilats o desocupats, no es tenia en compte la situació de necessitat dels sol·licitants.Amb l'aparició d'aquesta notícia, les crítiques de racisme o xenofòbia no s'han fet esperar a la xarxa, que l'ha criticat amb contundència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)