Compareixença dels consellers Jané i Serret. aquest dissabte Foto: ACN

Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, a RAC1 Foto: RAC1

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha demanat a la Guàrdia Civil -l'autoritat que concedeix els permisos d'armes- que millori els protocols i proves psicològiques per assegurar que les persones autoritzades per utilitzar armes de foc "no siguin inestables ni puguin tenir comportaments agressius".En una entrevista al Via lliure de RAC1 , Jané també ha reclamat que la Conselleria d'Interior, en concret els Mossos d'Esquadra, són els que haurien de tenir la competència d'atorgar i controlar les persones que tenen permisos d'armes i no la Guàrdia Civil alguna cosa que, segons el conseller, "és una vella reivindicació".D'altra banda, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha assegurat que no està previst canviar la normativa per permetre que els Agents Rurals vagin armats. En declaracions a la mateixa emissora, ha insistit que "són els propis agents els que no volen anar armats" perquè el seu treball consisteix a assistir a les persones que realitzin activitats al medi ambient i això, segons la consellera, no hauria de comportar cap risc.Respecte a l'homicidi que s'ha produït aquest dissabte en el qual han mort dos agents rurals, el conseller Jané ha explicat que l'arma del crim no està a nom del presumpte assassí per la qual cosa tot apunta que "hauria venut l'arma a algú i després l'hauria demanat per usar-la", ha afirmat.

