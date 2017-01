L'esclat del cas Nadia ha desenganyat nombroses persones i col·lectius que van donar diners per curar la malaltia de la nena, afectada per envelliment prematur. Amb el pare a la presó i la mare sense la custòdia, particulars i entitats reclamen ara 35.000 euros que van recollir per la causa i que ara volen recuperar després de saber-se l'estafa. Segons apunta TV3 , entre els grups que es presentaran al jutjat hi ha un grup de teatre de la Seu d'Urgell, que va obtenir 6.500 euros, un fuster que va fer obres a la botiga de vins del pare de Nadia a Organyà, i una veïna del municipi que va aconseguir 1.900 euros entre els treballadors i clients del centre comercial d'Andorra on treballava. D'altra banda, també s'ha sabut que una seixantena de pares de l'escola d'Organyà on anava la menor van reunir uns 20.000 euros, i que una societat d'inversió va donar 19.000 euros.