És un dels temporals més potents dels darrers deu anys a tota la costa catalana el que està arremetent des d’aquest dissabte, també, contra el Delta de l’Ebre. El fet que aquesta sigui una de les zones més sensibles a les inundacions ha fet saltar de nou les alarmes, davant els efectes que ja s’estan deixar notar. La platja de la Bassa de l’Arena pràcticament ha quedat desapareguda sota l’aigua i també la situació de les platges de Riumar i La Marquesa és “alarmant”, segons ho ha definit l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. També la barra del Trabucador, a l’extrem sud del Delta, està inundada i és inaccessible, com altres punts del litoral ebrenc, on el mar entra desenes de metres mar endins.“A cada temporal, el mar guanya espai al nostre Delta de l’Ebre. La inacció pública històrica d’uns i altres fa que la necessitat, avui, sigui una emergència! No podem ni volem esperar més!”, ha escrit Soler a les xarxes socials. L'Ajuntament de Deltebre demanarà dilluns una reunió urgent al ministeri de Medi Ambient per reclamar solucions als danys causats per la llevantada i sol·licitaran que hi participi també el Govern. Soler ha descrit la situació com a "dramàtica” i ha insistit a reclamar "actuacions urgents" de contenció al mar, que ja han demanat reiteradament al Govern, així com un pla a curt termini de regeneració de les platges de Deltebre.La reconstrucció de l'escullera de l'accés al Fangar per part de l'Ajuntament fa uns dies mitjançant un decret d'emergència, amb un cost de 70.000 euros, ha permès salvaguardar, en gran part, l'accés als camins, arrossars i propietats. En canvi, segons Soler, la Bassa de l'Arena ha estat "totalment engolida pel mar", així com moltes finques privades o la zona de guinguetes. L'Ajuntament recorda que encara està pendent el tancament sud de l'escullera.Després del darrer temporal es va realitzar un informe tècnic dels danys causats a la costa de Deltebre en què es va concloure que calia una inversió de més d'1,4 MEUR per pal·liar la problemàtica. Amb tot, després d'aquesta llevantada, el consistori apunta que la xifra hauria d'augmentar perquè l'estat de les platges ha empitjorat. Soler ha reclamat "el mateix tracte" en ajudes que tenen la resta de municipis quan el mar destrueix les seves platges i ha lamentat que a Deltebre "fa massa anys que no s'actua".Protecció Civil ha advertit que avui, com va passar ahir sobretot a partir del migdia, hi haurà notable mar de fons de component est i les onades poden superar els 4 metres a qualsevol punt del litoral, amb valors màxims que poden superar els 6 metres (mar brava). Per això demana extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge i insistix que cal tindre molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzen prop de la costa, així com respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzen amb caràcter preventiu per seguretat.

