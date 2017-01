Entrada de la presó de Lledoners, al Bages Foto: ACN

Els sindicats de treballadors penitenciaris de Catalunya temen que el futur tancament de la presó Model de Barcelona, que pot ser aquest mateix any 2017, suposi una major conflictivitat en altres centres penitenciaris, on augmentarà l'ocupació, ara relativament baixa. Tampoc volen que el trasllat dels funcionaris i interins de la presó de l'Eixample suposi canvis d'ubicació no voluntaris dels treballadors de les altres presons, i alerten que es podria perjudicar la carrera professional d'alguns dels empleats públics.Tot i que el conseller de Justícia, Carles Mundó, va assegurar aquest dijous que no hi haurà cap acomiadament , els representants sindicals no l'acaben de creure, i li recriminen que el Departament no els hagi informat oficialment de les dates dels trasllats o de com es reubicaran els treballadors públics.Des del sindicat CSIF, majoritari al sector, el responsable de presons, Juan Luis Escudero, ha assegurat a l’ACN que ja hi ha hagut centres penitenciaris, com Brians 1, als quals s’ha notificat internament que a partir del febrer arribaran els primers interns preventius. Escudero interpreta aquesta ordre interna com una mostra que la Model cada cop rebrà menys presos, i estima que al juliol el centre penitenciari de preventius de Barcelona podria deixar definitivament de funcionar. Davant la manca d’informació oficial, però, reclama al Departament que no “enganyi” els treballadors i exposi quin serà el calendari concret de tancament de la Model.Als centres penitenciaris de Brians 1 i 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), aquesta manca d’informació concreta genera “desconfiança” i “intranquil·litat” entre els treballadors, que es mantenen a l’expectativa de saber com es traduirà el possible trasllat de presos preventius. Des de Brians 1, Ivan Buendia, del sindicat CSIF, confirma que el centre té espai lliure per acollir part dels interns derivats de la Model, però adverteix que hi ha diverses cel·les inoperatives perquè els darrers anys no s’han fet tasques de manteniment.En aquest sentit, el representant sindical a Brians 2, Alberto Gómez, també alerta dels riscos d’omplir totes les places lliures amb interns traslladats, ja que creu que es pot arribar a la “massificació”. Gómez recorda que anys enrere es va donar aquesta situació a centres com Quatre Camins i Brians, i assegura que això seria “alarmant” perquè es dispararia la conflictivitat. “Si han de despullar un sant per vestir-ne un altre, tindrem un problema”, conclou.D’altra banda, els representants dels treballadors de Brians 1 i 2 coincideixen a dir que el trasllat dels interns preventius requeriria una reestructuració de diferents àrees de treball dels centres penitenciaris. Buendia ha posat com a exemple el departament de control d’entrades i sortides a Brians 1, on diu que seria “absolutament necessari” habilitar un torn de nit, actualment inexistent. També assegura que caldria ampliar el departament d’ingressos, ja que qüestiona que pugui absorbir un volum de treball més elevat.Al mateix temps, els treballadors recelen de la redistribució dels interns cap a Sant Esteve Sesrrovires per l’increment de despeses que hi hauria en desplaçaments a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per acudir a les citacions judicials, tenint en compte que la distància és molt superior a la de la Model. Finalment, temen que el tancament del centre de preventius de Barcelona també repercuteixi en els treballadors públics interins, els quals preveuen que acomiadaran per poder oferir places als funcionaris de la Model a qui la Generalitat haurà de traslladar per preservar el lloc de treball. Per evitar totes aquestes situacions, exigeixen que el tancament de la Model vagi acompanyat de la construcció del nou centre penitenciari de la Zona Franca.El portaveu de CCOO a Lledoners, Òscar Besa, es mostra contrari al trasllat de presos de la Model a la presó de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) perquè, segons ha dit, "això comportaria més precarietat laboral i més perillositat no només per als treballadors, sinó també pels mateixos interns que conviuen a la presó". Per això, ha posat sobre la taula que si el trasllat de presos no va acompanyat d'un augment de funcionaris que atenguin tots els interns, la situació a Lledoners podria generar "molta més conflictivitat".Actualment, segons CCOO, a Lledoners hi ha 623 presos i el centre compta amb una plantilla de 300 treballadors. Tot i que l'índex d'ocupació del centre és mitjà, Besa assegura que, fins ara, el Departament de Justícia no l'ha volgut pujar com a "mostra del reconeixement implícit de la mancança de personal que actualment hi ha al centre".En el cas del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres, el representant de la secció sindical del CSIF –sindicat majoritari a la presó-, Òscar Montserrat, assegura que el tancament de la Model pot tenir unes conseqüències "molt doloroses" per la presó de les comarques gironines. L'equipament, recorda, està ubicat a un extrem del país i a més de 150 quilòmetres de Barcelona. Per la qual cosa, diu, la plantilla té unes característiques diferents a la resta de centres. "S'ha de tenir en compte que a la presó de Figueres un 50% del personal és interí. És a dir, sense plaça fixa i, a més, el 80% és personal desplaçat", explica Montserrat."Si tanquen la Model, on aproximadament hi ha uns 500 funcionaris, aquests s'hauran de reubicar a altres llocs i això pot provocar que els interins que tenim aquí perdin el seu lloc de feina", insisteix. Una situació que, al seu entendre, no només afectaria Figueres sinó que "provocaria una reacció en cadena que afectaria la resta de presons catalanes".D'altra banda, afirma que el personal amb plaça però amb domicili en d'altres províncies tindria moltes dificultats per poder aconseguir acostar-se a casa seva perquè "la gran majoria de places podrien ja estar ocupades pels funcionaris reubicats de la Model". A més, afegeix, el canvi podria suposar "tallar" d'arrel la promoció professional. En aquest sentit, diu que amb la reubicació dels comandaments del centre penitenciari barceloní "no tant sols es disminuirà l'oferta de places de comandaments sinó que els que compten amb càrrecs provisionals podrien perdre la plaça que ocupen actualment".Per Montserrat, a més, la redistribució de presos provocaria l'allunyament de molts interns de les seves famílies i això podria generar "malestar i tensions". Un altre dels aspectes negatius que destaca té a veure amb la capacitat de la presó. "El centre podria omplir-se al 100% i aquestes condicions no són mai òptimes" assegura. "En aquests moments, segons les dades oficials que tenim, el Puig de les Basses està al 70% de la seva capacitat", afegeix.El centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), amb capacitat per a un miler d’interns, acull prop de 400 reclusos quan es compleix poc més d’un any de la seva inauguració. Els sindicats, però, no creuen que els interns de la Model acabin sent traslladats al centre tarragoní, atès que Mas d’Enric encara no disposa d’una depuradora definitiva. Segons el delegat de CCOO, José Antonio del Castillo, l’actual instal·lació de tractament d’aigües residuals és provisional i pot donar servei a 500 persones, una xifra que ja s’assoleix amb la població reclusa actual i els funcionaris que hi treballen.El representant de CCOO a Mas d’Enric ha manifestat la seva “sorpresa” pel fet que el Departament de Justícia s'hagi mostrat decidit a tancar la Model quan, segons ha dit, s’havia acordat amb els sindicats que aquesta operació aniria vinculada a la construcció d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca. “No hi ha hagut negociació”, ha lamentat José Antonio del Castillo.A més, el delegat sindical del centre tarragoní ha opinat que “el més lògic” seria que els interns de la Model fossin reubicats en altres centres de l’àrea de Barcelona per seguir a prop dels seus familiars i per evitar una acumulació de trasllats cap a seus judicials. “Hi ha uns 60 interns preventius que, diàriament, surten de la Model per anar als jutjats”, ha exemplificat.Castillo ha denunciat també la manca de personal al centre penitenciari de Mas d’Enric i ha opinat que, si no s’ha reforçat la plantilla, és perquè Justícia ja preveia que hauria de reubicar el mig miler de funcionaris de la Model en altres presons catalanes. A més, aquesta operació, segons ha alertat el representant de CCOO, posarà en perill el futur d’uns 200 treballadors que són interins.El portaveu d'UGT al Centre Penitenciari de Ponent, Alejandro Gutiérrez, veu "assumible" acollir més presos, en cas que se'n derivessis de la Model, ja que actualment ja estan acollint interns de fora de Lleida. El 60% dels reclusos de la presó lleidatana són estrangers que no tenen arrelament a Catalunya i molts han estat condemnats fora de Lleida però compleixen la pena a Ponent perquè no tenen la família al país, explica, i "els envien on hi ha lloc". A més, afegeix Gutiérrez, el Centre Penitenciari de Ponent té capacitat per a 800 presos i compta actualment amb 600, per tant es podria augmentar el nombre de reclusos tot i que alerta que s'ha d'evitar arribar a nivells de fa tres anys, quan la presó lleidatana va arribar a acollir 1.100 reclusos, en unes condicions que no eren les òptimes, assegura, perquè en moltes cel·les hi convivien tres reclusos.El portaveu d'UGT de la presó de Lleida alerta, també, que la possible arribada a Lleida de reclusos de la Model ha d'anar acompanyada d'un augment de funcionaris, ja que en els últims tres anys, explica, s'han perdut una trentena de places, entre jubilacions i defuncions, que no s'han cobert. Assegura que la reestructuració de treballadors seria fàcil ja que el 35% de la plantilla de Brians és lleidatana.

