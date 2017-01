Ismael Rodríguez Clemente, un noi de Vacarisses de 28 anys, estava penedit del que havia fet hores abans al vedat d'Aspa, al Segrià. El jove caçador va disparar tres cops contra dos agents rurals de 39 i 43 anys, que van morir gairebé a l'acte. Segons l'advocada del presumpte assassí, el noi ha indicat que no sap per què va atacar els dos agents, i ha assegurat que va ser un acte impulsiu. "Se me'n va anar el cap", ha explicat Rodríguez, que aquest dilluns passarà a disposició judicial.De fet, segons apunta El Periódico , ningú no pensava que el presumpte autor del doble crim pogués arribar a matar dos agents atès que era una persona que no s'havia posat mai en problemes i que tenia feina i parella estable a la població. Rodríguez, un apassionat de la caça, va sortir aquest dissabte amb altres companys per caçar tords, una au comuna a la zona.Cap a les 11 del matí, Rodríguez, que anava sol després de separar-se dels seus amics per fer la batuda, va trobar-se amb Xavier Ribes i David Iglesias, que li van demanar la documentació de les armes, que no portava ja que no tenia vigència per utilitzar el material que duia a sobre. Va ser en aquest moment quan el noi va obrir foc contra els dos agents. Al cap de pocs minuts, Rodríguez es va retrobar amb els seus amics, a qui els hi va explicar què havia fet. La gravetat de la situació va fer que les persones que acompanyaven el caçador l'instessin a trucar al servei d'emergències per alertar de la mort dels agents rurals.​L'advocada assegura que Rodríguez va entrar en estat de shock i que l'atac va ser impulsiu. El Govern ha declarat un dia de dol per la mort dels dos agents, de 39 i 43 anys i veïns d'Alcoletge i Lleida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)