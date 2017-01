Compareixença dels consellers Jané i Serret. Foto: ACN

El Govern ha decretat 24 hores de dol, a partir d'aquesta mitjanit, per la mort de dos agents rurals a mans d'un caçador aquest dissabte al matí a Aspa (el Segrià). Amb el decret se suspenen fins demà la mitjanit els actes de caràcter ludicofestiu organitzats per la Generalitat. Aquesta tarda, el conseller d'Interior, Jordi Jané, i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret , han condemnat "el doble homicidi" i han traslladat a la família i al cos d'Agents Rurals el condol i el suport del Govern en un moment "molt dur".La consellera Serret ha recordat que "en els trenta anys d'història d'aquest cos mai no havia passat un fet com aquest" i ha reivindicat que aquest "és un cos estratègic per al país, que fa un servei inestimable pel sector, pel territori i pel país".

