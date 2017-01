Nevada a Bellmunt, aquest dissabte. Foto: Josep Maria Costa

Nevada a Santa Fe del Montseny, aquest divendres. Foto: Josep Maria Montaner

Protecció Civil ha activat aquest dissabte al vespre la prealerta del Neucat per risc de nevades a cotes baixes aquest diumenge. Fins a mig matí la cota de neu rondarà els 400 metres a les Terres de l'Ebre, el Vallès Oriental i Osona. I a les comarques de Girona –especialment a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès- les nevades poden arribar a baixar fins als 200 metres.A partir de llavors, la cota tendirà a pujar i s'acabarà situant al voltant dels 600-800 metres. L'avís del Meteocat indicat que per sobre els 900 metres es poden acumular 10 cm de neu nova després d'una jornada on ha continuat nevant en zones com el Montseny i altres indrets elevats d'aquestes comarques.Per altra banda, les acumulacions de pluja poden ser notables –puntualment per sobre els 100 litres per metre quadrat- al quadrant nord-est.

