Concentració a Tarragona per defensar els drets dels animals Foto: Jonathan Oca

Prop d'una setantena de persones s'han concentrat a la plaça de la Font de Tarragona per denunciar els "assassinats" de dos gats d'una colònia que vivien en una finca de Tarragona, prop de la zona del Lorito, entre el 24 i el 26 de desembre. El Wally i el Johnny van ser apallissats fins a la mort per un individu. Una voluntària de l'associació Tarraco Felina-La Caseta dels Gats va ser qui va descobrir els cossos dels animals l'endemà dels fets.Rosalia Méndez, membre de la Coordinadora Felina de Tarragona, ha lamentat que malgrat denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, qui realment va fer les tasques policials van ser els voluntaris, que després de fer guàrdies durant dos dies, van aconseguir identificar el presumpte autor del maltractament. Casos com aquests s'acostumen a arxivar però aquesta vegada no ha estat així, "per la pressió que hem fet nosaltres i ara el cas està en procés", ha detallat l'activista.En aquesta concentració hi ha participat la famosa youtuber Focusings, que ha entonat una cançó dedicada als gats en dues ocasions. Durant l'acte també s'han llegit poemes dedicats als animals, que ha fet caure les llàgrimes a alguns dels assistents a la concentració.Amb la concentració "volem donar visibilitat als maltractaments diaris i no només de particulars sinó també de les administracions que pateixen aquests animals", ha comentat Méndez, qui alhora ha destacat que hi ha la llei 2/2008 de Protecció dels animals que s'ha de respectar. A banda, ha celebrat que el plenari de l'ajuntament tarragoní aprovés una ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals a la ciutat però considera que amb les mancances que hi ha en el tema de protecció, "no cal que es controli el tema de l'ADN dels animals".Els voluntaris que vetllen per les colònies de gats reben amenaces, insults i fins i tot agressions però malgrat això, la seva lluita no cessarà. A la ciutat hi ha set associacions que defensen els drets dels gats de carrer. Des de la coordinadora s'està elaborant un estudi per quantificar el nombre de colònies que hi ha a Tarragona.Tarragona, Castelló, Huelva, Madrid i Saragossa havien convocat per aquest dissabte concentracions per defensar els drets dels gats que viuen al carrer i per denunciar els maltractaments que pateixen cada dia.

