Una unitat del GRAE amb helicòpter dels Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar aquest dissabte a dos quarts 12 del matí un turista xinès que s'ha enfilat a unes roques a Montserrat i després no ha vist la manera de com baixar.L'home, sense formació en excursionisme ni escalada ha anat pujant una roca fins que un cap a dalt s'ha quedat bloquejat, sense poder baixar ni pujar més. Els fets han passat al terme de Monistrol de Montserrat (el Bages), però ja dins el parc natural, tot i que els Bombers no han especificat la zona exactaEls Bombers han sobrevolat la roca i han atrapat el turista que ha resultat il·lès fins al punt que no ha requerit ni atenció mèdica ni trasllat hospitalari.

