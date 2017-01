Paratge d'Aspa on han succeït els tràgics fets Foto: ACN

A Aspa per donar suport a les famílies dels agents rurals assassinats. I al costat de tot el cos d'agents rurals en aquest moment tan dur. — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 21 de gener de 2017

Tota la meva solidaritat a les famílies dels dos agents rurals morts a Aspa.Tot el suport als @agentsruralscat — Toni Masana Ubach (@tonimasana) 21 de gener de 2017

El caçador que aquest matí ha matat dos agents rurals a Aspa , al Segrià, no tenia la llicència d'armes vigent. Així ho ha assegurat el conseller d'Interior Jordi Jané en una compareixença conjunta amb la consellera d'Agricultura Meritxell Serrat. “No és cap accident, és un doble homicidi”, ha assegurat Jané. El Govern ha decretat un dia de dol oficial El conseller ha explicat que l'escopeta amb la qual ha perpetrat el crim requeria una llicència E –que no tenia- però sí un permís de tipus D per a rifle. Es dóna la circumstància que l'homicida havia disposat anteriorment d'una llicència E. En aquest sentit Jané ha apuntat que l'arma l'havia venut i ara tenia com a titular una altra persona.Després de l'homicidi, l'agressor ha explicat els fets als seus companys de caça, que l'han instat a trucar al 112. El màxim titular d'Interior ha instat a estudiar el protocol de llicències d'armes que atorga la Guàrdia Civil, i ha demanat que no es criminalitzi el sector de la caça. L'autor confés del doble homicidi passarà a disposició judicial als Jutjats de Lleida el pròxim dilluns.Serret, per la seva banda, ha parlat de “situació totalment inesperada i molt dura” pel cos d'Agents Rurals, que mai havien petit un succés d'aquest tipus. Les víctimes, vinculades a CCOO, tenien 39 i 43 anys i eren veïns d'Alcoletge i Lleida, respectivament.L’arrestat, un home de 28 anys i veí de Vacarisses (el Vallès Occidental), ha trucat ell mateix als serveis d’emergència anunciant que havia disparat a dues persones mentre estava caçant. Segons ha informat la policia catalana, l’avís s’ha rebut cap a les 11.40 hores al vedat de caça d’Aspa, al sud del terme municipal i a tocar del quilòmetre 9 de la LV-7021, que connecta amb el Cogul.Els agents s’han desplaçat al lloc i han constatat que, efectivament, hi havia dos homes morts per arma de foc. Segons les primeres informacions, els agents rurals estaven fent una inspecció a la zona quan s’han creuat amb el presumpte homicida.Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, s'ha desplaçat a Aspa per fer costat al cos dels Agents Rurals. "A Aspa per donar suport a les famílies dels agents rurals assassinats. I al costat de tot el cos d'agents rurals en aquest moment tan dur", ha piulat a Twitter. Des del lloc dels fets, Serret ha posat en valor la tasca dels Agents Rurals i ha destacat "el servei fonamental que fan per al conjunt de la ciutadania i per a la sostenibilitat del país".El Departament d'Agricultura ha posat serveis d'atenció psicològica a disposició de les famílies i els agents del cos que ho puguin necessitar.L'alcalde de Vacarisses Toni Masana, per la seva banda, ha expressat la solidaritat amb les famílies dels dos agents rurals morts i amb el conjunt del cos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)