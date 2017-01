Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 de gener de 2017

Les manifestants de Barcelona portaven pencartes en anglès per mostrar el seu rebuig a Trump Foto: Europa Press

Centenars de milers de persones -mig milió, segons els convocants- es manifesten pels carrers de Washington aquest dissabte per protestar contra les idees "sexistes" i "discriminatòries" del flamant president dels Estats Units, Donald Trump . Les minories, els joves i les dones, els tres col·lectius més espantats amb l'arribada del magnat a la Casa Blanca, han volgut exhibir múscul amb una massiva "Marxa per les dones" el primer dia de mandat del nou cap d'estat Les manifestants recorden al president dels Estats Units que "la nostra Amèrica és diversa i integradora" i han carregat amb duresa contra els missatges masclistes que van esquitxar la campanya del republicà. "Tenim un president misògin, però no estem disposades a callar", asseguren algunes de les dones que participen a la convocatòria, que reivindica "el dret de les dones a posseir el seu propi cos", en referència a les posicions anti-abortistes de Trump. Tot i estar batejada com a "Marxa per les dones", la mobilització també fa una crida a "defensar la diversitat religiosa, el col·lectiu LGTBI i totes les minories".La manifestació ha començat amb uns parlaments a dalt d'un escenari situat al centre de la capital nord-americana, prop del Capitoli. Hi han intervingut l'actriu Scarlett Johansson, el cineasta Michael Moore i les filles de Malcom X, entre d'altres personatges coneguts. Després, ha començat la marxa, que discorre per les principals artèries de Washington. L'excandidata demòcrata Hillary Clinton, derrotada per Trump a les darreres eleccions, no ha participat a la manifestació, però li ha donat suport a través d'una piulada."La Marxa per les dones" s'ha reproduït a altres ciutats de tot el món. A Barcelona, unes 700 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'han manifestat per fer evident el seu rebuig al nou president nord-americà i emular la marxa de Washington. Els manifestants s'han concentrat a la plaça Urquinaona a dos quarts d'una del migdia i han baixat per la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, on s'ha dissolt la mobilització.

