A la masia de mons pares, un dia vam dir als caçadors (els analfabets del poble, dit sigui de passada) que allà no hi podien caçar, i ens van dir que si els denunciàvem ens calaven foc al bosc. Quan venen, no respecten la distància a la casa; molts tenen 70 anys llargs i no hi veuen bé; no senyalitzen la batuda... entre això i els lladres, al final un ha de treure's el permís per a defensar-se del que pugui passar, com al puto far west...