El temporal que aquesta nit ha arribat a Catalunya i que s'allargarà durant tot el cap de setmana està deixant onades de fins a set metres al litoral. L'alçada mitjana de les ones és de quatre metres, però a la boia del Cap de Begur ja se n'han registrat algunes que superaven els set. Amb la previsió que els curiosos s'acostin a la platja per presenciar i fotografiar el temporal, Protecció Civil demana màxima precaució a tot el front martím i l'Ajuntament de Barcelona ha prohibit l'accés als espigons.El Departament d'Interior ha activat dos plans d'emergències -l'INUNCAT i el PROCICAT- per prevenir inundacions i altres afectacions per culpa de l'onatge i el fort vent. En les últimes hores, les ratxes han superat els 80 quilòmetres per hora en alguns punts de les costes de Barcelona, Girona i Tarragona. Les previsions apunten que el temporal guanyarà força en les properes hores i les ventades podrien superar els 90 quilòmetres per hora, especialment a les comarques del Barcelonès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)