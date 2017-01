FGC ha instal·lat un monòlit a Port Ainé en commemoració dels 30 anys. Foto: FGC

Josep Mesegué llegeix la placa commemorativa que li ha dedicat Rialp. Foto: Jordi Ubach

L' Ajuntament de Rialp Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han homenatjat aquest dissabte al matí el fundador de Port Ainé, Josep Mesegué, en un doble acte celebrat a Rialp i a l'estació d'esquí del Pallars Sobirà, que el passat 10 de gener va complir 30 anys de la seva posada en funcionament.El primer dels actes ha tingut lloc a l'alçada del pont del barranc de Sant Antoni, a Rialp, on s'ha descobert una placa commemorativa a Josep Mesegué i s'ha presentat el nou museu urbà, format per material històric de Port Ainé que FGC ha cedit al municipi. Entre aquest material s'hi pot trobar una antiga llevaneu, un banc fet amb seients d'un telecadira i dos canons de neu artificial.Posteriorment, a la cota 2.000 de Port Ainé, s'ha descobert un monòlit dedicat al fundador de l'estació pallaresa. En tots dos actes hi ha participat l'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich; el president de FGC, Enric Ticó; el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús; i el propi Josep Mesegué.El president de Ferrocarrils, Enric Ticó, ha destacat de Port Ainé la funció de motor econòmic per la comarca, ja que ha assegurat que dóna feina "a més de 220 persones entre llocs de treball directes i indirectes". Ticó ha assenyalat que l'homenatge a Mesegué "és un reconeixement a gent que en el seu moment va tenir la visió que el futur passava pel turisme, l'esport i la gastronomia, i això és el que avui en dia és una estació d'esquí".L'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha agraït a Mesegué i la resta de persones "valentes" que fa 30 anys van arrencar un projecte "molt ambiciós" a la comarca. Sabarich ha afegit que Port Ainé és per Rialp i el Pallars Sobirà un motor econòmic principal a l'hivern, i ha agraït "l'esforç de FGC i la Generalitat per mantenir obertes i en molt bon estat les instal·lacions". Pel que fa al museu urbà, l'alcalde ha dit que l'objectiu és promocionar l'estació i donar a conèixer Rialp com a destinació per a l'esquí.L'homenatjat, Josep Mesegué, s'ha mostrat agraït pel reconeixement que avui ha rebut i ha assegurat haver gaudit molt treballant en el projecte de Port Ainé. Mesegué ha indicat que "el més important és que l'estació tingui una continuïtat i un futur que permeti seguir generant riquesa socioeconòmica pel poble i la comarca", ha assegurat.Mesegué ha confessat que els estudis del projecte de construcció de Port Ainé els va fer tot sol. "La gent del país em deia que damunt de Rialp hi havia un lloc on s'hi conservava més la neu que no pas a Llessui, i hi vam apostar", ha assegurat. El fundador de Port Ainé, que també fou alcalde de Rialp entre els anys 1979 i 1980, i en una segona etapa, entre el 1983 i el 2003, ha destacat l'impacte que l'estació va tenir pel Pallars Sobirà.La CUP Pallars s'ha mostrat públicament contrària al doble acte d'homenatge que l'Ajuntament de Rialp i FGC han fet avui al fundador i antic alcalde de Rialp, Josep Mesegué. En una piulada feta aquest matí, els cupaires han qualificat Mesegué de "cacic i lladre pallarès".La CUP lamenta que una empresa pública com Ferrocarrils de la Generalitat faci un homenatge a Josep Mesegué, que el febrer de l'any passat va ser inhabilitat durant cinc anys per alçament de béns.

