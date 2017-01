La CUP evita valorar públicament per ara les propostes que els fa arribar el Govern per assolir un acord pressupostari. Així, en relació al plantejament d' avançar al 2020 la plena implementació de la renda garantida de ciutadania , el diputat anticapitalista Sergi Saladié ha assenyalat aquest dissabte que s'han de concretar els números la setmana entrant, malgrat que ha afegit que "tot el que sigui contenir la pobresa que pateix la població" és una bona mesura. Amb tot, ha afirmat que la qüestió prioritària és fer el referèndum.De fet, el parlamentari ha assegurat que la CUP no té línies vermelles per acordar els pressupostos i que l'entesa dependrà d'un paquet global de mesures que les assemblees de la formació prendran de manera lliure. D'altra banda, afirma que les seves esmenes mouen partides de 700 milions d'euros, una xifra que representa el 3% del pressupost de la Generalitat, mentre que el pes de la CUP dins de l'arc independentista al Parlament és del 14%.En aquesta línia, Saladié ha apuntat que el seu grup està "lluny d'exigir allò que per pes es podria exigir". "N'hi ha que diuen que fem la revolució bolivariana i això no és cert", ha dit Saladié, que apunta que la formació està plantejant uns documents de mínima entesa amb el Govern que tampoc són el model que a la CUP aplicaria si governés.Per altra banda, la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha lamentat que "malauradament, les prioritats del Govern no són ni la sanitat, ni l'educació, ni les polítiques socials, és mantenir els alts càrrecs, els xiringuitos polítics i convocar un nou 9-N". Ho ha assegurat en una visita a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques, des d'on ha criticat que "l'obsessió del Govern sigui la independència i intentar repetir el 9-N" i ha afegit que "els pressupostos no estiguin pensats per als catalans sinó per acontentar a la CUP". "Això és un error que Catalunya no es pot permetre", ha destacat la dirigent de C’s.Al seu torn, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat també aquest dissabte que l'acord d'estabilitat entre Junts pel Sí i la CUP és "un autèntic joc de risc". "És com jugar a la loteria: a vegades toca i a vegades no", ha subratllat. El dirigent socialista ha reclamat un Govern amb acords estables i "no sotmesos a una subhasta permanent, tal com estem veient amb els pressupostos". i s'ha mostrat convençut que aquest 2017 hi hauran noves eleccions fruit del "fracàs" del referèndum.Sobre la proposta de les entitats sobiranistes de fer festa a la feina el 6 de febrer per fer una "mobilització excepcional" contra el judici de Mas, Iceta ha avançat que treballarà. Tanmateix, ha subratllat que portar als tribunals els problemes entre Catalunya i Espanya hauria de ser sempre l'últim recurs perquè, en cas contrari, es demostra un "fracàs de la política".En relació al judici a Francesc Homs , Arrimadas ha afirmat que "respecta les decisions judicials" i que "els polítics no poden tenir privilegis". "No ens agrada tenir expresidents, exconsellers o presidents del Parlament imputats, però tampoc que se saltin les lleis", ha manifestat, i també ha apostat per "tornar a la normalitat, al seny i al consens i tenir un projecte de futur per a Catalunya".

