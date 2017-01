Ha sigut a la comarca del Segrià, dins de catalunya els agens rurals eren catalans, i el caçador era

catala de vacarisses, es a dir també tenim catalunya profunda dins de la mateixa independència, apart el govern i els seus socis estan tant i tant inmersos al proces soberanista, que s´els hi escapa el dia a dia, que hi farem, son punts negatius per la independència, ja que es critica al veí, quan passe a casa nostra...s´hi al govern no hi fica ma, anem de patac com als USA, ahir un jove de Girona també amb fusells i pistoles de balins tiran per tot arreu...