Segons detalla l’Ajuntament de Mataró, la llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix que un cop obert l’expedient sancionador per la presumpta comissió d’una falta greu es poden adoptar mesures provisionals per evitar la comissió de noves infraccions. Per aquest motiu, el consistori ha establert que el local limiti l’horari de funcionament, podent obrir com a màxim fins a les 12 de la nit. Segons l’Ajuntament, "The Bot" té llicència de bar berenador des de maig de 2014, i no pas de "bar musical ni de sala d’espectacles".



Paral·lelament a l’expedient sancionador -que analitzarà les condicions de la llicència i establirà les sancions pertinents-, la Policia Local manté oberta una investigació sobre la possible presència de menors d’edat en el local durant l’espectacle de caràcter sexual explícit. Si aquest fet es confirmés, el titular de l’activitat podria haver d’afrontar "responsabilitat penals".

El local "The Bot" ha tancat provisionalment les seves portes després de l’escàndol sexual del passat dissabte 14 de gener, quan quatre noies van fer sexe oral enmig de la sala. L’Ajuntament de Mataró havia decidit limitar l’horari d’obertura del bar només fins a la mitjanit. La Policia Local de Mataró s’ha personat aquesta passada nit al local –situat al polígon Pla d’en Boet- i ha ordenat que tanqués portes a les 00.00 hores. Segons el consistori, es tracta d’una mesura provisional mentre es resol l’expedient sancionador i s’investiga la presència de menors en l’espectacle de sexe explícit.La mesura ha estat acatada per la direcció del local, que ha decidit clausurar-lo. "Lamentem comunicar que després de la personació de la Policia Local de Mataró en l'establiment; ens acaben de notificar el tancament provisional del local pel que de moment no us podrem atendre. Esperem poder arreglar-ho al més aviat possible", han publicat els promotors de "The Bot".

