President of the United States. ​De fet, Obama ja ha recuperat el seu antic compte a la xarxa social amb ​De fet, Obama ja ha recuperat el seu antic compte a la xarxa social amb el perfil @BarackObama . Totes les piulades de l'expresident han quedat arxivades amb el compte @POTUS44

L'exministra socialista Carme Chacón ha estat el centre de les befes aquest divendres després d'haver publicat una piulada per felicitar el ja expresident dels Estats Units Barack Obama. Chacón s'hi ha referit enllaçant el compte de POTUS, el perfil oficial que té el president americà a Twitter. La història no tindria més transcendència si no hagués estat perquè la socialista ha enviat aquest missatge després que el compte oficial ja hagués estat agafat per l'equip de Donald Trump, de manera que, literalment, Chacón ha felicitat el republicà i no el demòcrata, com era la seva intenció.La paraula POTUS es fa servir per referenciar el president dels Estats Units i és un acrònim de

