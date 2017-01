És ben trist per a independentistes gironins, com en Llach i nosaltres mateixos (dos dels més de cent mil "candidats i candidates" de JxSí) veure com Cotarelo, i fins i tot Errejón, fan una anàlisi molt més acurada i tenen molt més clara l'oportunitat única que tenim de fer la revolució catalana (esdevenir una República independent) que aquesta colla de sectaris antisistema que han estat ja capaços de treure'ns la il·lusió a centenars de milers de catalans. I que estan en posició, i en gaudeixen maquiavèl·licament, de treure'ns les eines per aconseguir-ho. Els vostres fets (quants cops heu votat el mateix que el PP, Ciutadans i PSOE-psc en aquesta legislatura?) i no les provocacions (crema de banderes franceses, europees, espanyoles, desqualificacions gratuïtes, ...) us posaran al vostre lloc a la Història. Esperem, cada cop més "desesperats", que no acabeu estant al costat del CNI, Aznar, Fernàndez Díaz, Daniel de Alfonso, etc. etc