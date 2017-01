Lluís Llach, en una imatge d'arxiu al Parlament. Foto: Adrià Costa

El diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, plegarà com a diputat si no s'aproven els pressupostos del 2017. En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio , Llach ha afirmat que: "Si no s'aprovessin els pressupostos i algú digués de continuar, jo me'n vaig".No en va, el diputat ha considerat que és "impossible i absurd" que els comptes de la Generalitat no tirin endavant, alhora que ha posat l'accent en la importància de tenir-los per tirar endavant el procés. Per poder-los aconseguir, Llach ha demanat als representants de Junts pel Sí i de la CUP que facin "renúncies" per avançar en el referèndum "i en el camí cap a la independència".

