16 morti nel bus ungherese incendiatosi dopo scontro contro un pilone dell’A4 vicino Verona intervento #vigilidelfuoco @emergenzavvf pic.twitter.com/WYdTKB1930 — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 21 de gener de 2017

Almenys 16 morts i 39 ferits és el darrer balanç d'un tràgic accident d'autobús a prop de la ciutat italiana de Verona, a la regió del Vèneto. El vehicle, ple de joves estudiants, ha xocat a gran velocitat contra el pilar d'un pont de l'autopista A-4.El sinistre s'ha produït aquesta matinada a la localitat de San Martino Buon Albergo, a uns deu quilòmetres a l'est de Verona. Després del xoc, el vehicle s'ha incendiat i ha quedat calcinat.A l'autobús accidentat hi viatjaven joves d'edats compreses entre els 16 i 18 anys. Es tractava de joves estudiants hongaresos que tornaven d'una estada a França, segons han explicat els Bombers del Vèneto . Es desconeix, de moment, si entre les víctimes mortals hi ha el conductor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)