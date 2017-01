Actuació dels Catarres al Faktoria d'Arts. Foto: Marta Maseras

El traspàs de la sala Faktoria d'Arts , tot i ser un rumor des de feia mesos –sobretot, a partir de que entressin en concurs de creditors el passat desembre- ha agafat per sorpresa a molts terrassencs i vallesans que, freqüentessin o no la sala, la coneixien. I és que Faktoria és una de les sales més reconegudes de la comarca i del conjunt del país.La sala Faktoria va néixer el 18 d'octubre del 1994, en el local conegut com Terrassa Rock Club, aportant a la ciutat una sala multidisciplinar amb programació de música en viu, una opció que, aleshores, escassejava. Poc després va canviar el seu nom per Tombstone Club abans d'acabar amb el nom amb què faria fortuna: Faktoria d'Arts.En un primer moment, la sala estava situada al carrer del Bruc, 28, al barri de Ca n'Aurell. La sala va anar creixent en popularitat, no només els caps de setmana sinó també entre setmana; per exemple, les Jam Sessions dels dimarts.El 20 de desembre del 2007, i coincidint amb l'esclat de la crisi econòmica, Faktoria d'Arts va obrir la sala actual, al carrer de la Rasa, 64-66, en ple centre de Terrassa, en un local que, antigament, havia ocupat, entre d'altres, el centre d'oci infantil Happy Park i el bar-restaurant L'Espanyol.Les dues sales van conviure uns anys, fins que el 2011 la sala del Bruc va acabar tancant definitivament.Faktoria ha acollit, al llarg de tots els anys, concerts de tot tipus: tot i que s'ha basat en el rock, ha acollit des de grups de flamenc-fusió, passant pel heavy metal i el pop-rock fins al punk. També ha estat l'escenari de molts grups catalans i locals. Per l'escenari de la Rasa han passat, en els últims anys, Lax'n'Busto, Els Pets, Gossos, Manel o Els Catarres, entre d'altres. I, per exemple, un dels grups més populars del país i amb arrels terrassenques, Doctor Prats, van debutar a l'escenari de la Rasa.Evidentment, la sala ha acollit concerts de grups especialment reconeguts. Manu Chao, M-Clan, Mojinos Escozíos o Soziedad Alcohólica han visitat tant la sala del Bruc com la de la Rasa. A més, però, la sala ha acollit molts grups novells, així com també han estat una constant els grups tributs a grans grups: a Queen, Motorhead, Pink Floyd o The Beatles, entre d'altres.De fet, la varietat i la qualitat de la sala la van fer mereixedora del premi ARC a la millor Sala de Concerts de Catalunya. Aquesta programació de concerts és la que continuarà a la nova The Street Music, encara que la discoteca tingui una altra gestió.Però, a més de concerts i de fer de discoteca, també ha acollit tot tipus d'espectacles: performances artístiques, circ, poesia, i, fins i tot, concursos de videojocs.També ha estat una constant de la sala els dijous de karaoke, primer amb la Karaoke Band, en directe, i després, els últims anys, amb el Singstar amenitzat pel showman Doctor Flo: curiosament, l'alter ego de l'actual regidor de Cultura, Jordi Flores.Els últims anys, però, la crisi econòmica i el canvi de tendència de costum ha acabat passant factura a la sala terrassenca. El passat mes de desembre la sala va presentar un concurs de creditors voluntari pel deute adquirit, i aquesta mateixa setmana s'ha oficialitzat el tancament de Faktoria i la seva conversió en The Street Music.La sala Faktoria d'Arts, si més no, amb aquest nom, passarà a ser història aquest mateix dissabte. El seu esperit, i, per què no, les seves mítiques nits de concert, perduraran.

