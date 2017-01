Nevada a Santa Fe del Montseny, aquest divendres. Foto: Josep Maria Montaner

El temps no acaba de fer net. Aquest cap de setmana serà força inestable, especialment a les comarques gironines. A més, el fred que ha afectat el país aquesta setmana farà que la cota de neu continuï sent força baixa, sobretot diumenge a primera hora.Aquest divendres ha nevat amb força al Montseny –com mostren les imatges a Santa Fe- i en zones elevades de comarques com el Ripollès, Osona i la Garrotxa. Això provoca problemes per circular en algunes carreteres locals de muntanya d'aquesta zona La situació es mantindrà aquest cap de setmana i es pot reactivar a la matinada de diumenge. En aquest sentit, la cota al nord-est es pot situar a només 400 metres a primera hora malgrat que després pujarà fins als 1.000 metres. L'acumulació de pluja i de neu per sobre els 1.200 metres pot ser notable.Davant d'aquesta situació el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos de perill per acumulació de pluja, neu, vent i onatge

