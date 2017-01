40,3% de dones alts càrrecs o eventuals només havia estat superior al 40% un sol cop, l'any 2007 -només hi ha dades públiques des de 2004-. Des d'aleshores aquest percentatge havia anat caient de nou fins que el 2012 torna a remuntar. Els equilibris, però, són diversos segons el departament i, si bé les dones són majoria en el de Governació, en el de Territori no representen ni una quarta part.

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE DE DONES ALTS CÀRRECS I EVENTUALS DE LA GENERALITAT I DISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS

Malgrat tot, si s'aïllen els eventuals i tan sols es prenen de referència els alts càrrecs i directius, el percentatge de dones cau fins al 36,4%. És, però, la major quantitat que hi ha hagut fins ara. Sigui com sigui, la llei d'igualtat fixa que des del 2010 hi hauria d'haver paritat en la composició dels òrgans col·legiats amb presència de l'administració i en relació als titulars dels òrgans de direcció dels poders públics. Per ara, només 5 dels 13 membres del consell executiu del Govern són dones (un 38,5%)... 50,79 milions de despesa de personal de Defensa a Catalunya una quantitat superior al que gastaran quatre conselleries de la Generalitat en personal el 2017 (Presidència, Afers Exteriors, Governació i Cultura) i pràcticament el mateix que dues més (Vicepresidència i Empresa). La setmana passada, explicàvem quant li costava al ministeri d'Hisenda enviar un centenar de tancs a Catalunya . Ara bé, quant li costa mantenir els seus efectius aquí? Segons una resposta del govern espanyol a una nova pregunta de la diputada del PDECat Míriam Nogueras, la despesa de personal d'aquest departament destinat a Catalunya va ser de quasi 51 milions, durant el 2016. De fet, és una quantitat superior al que gastaran quatre conselleries de la Generalitat en personal el 2017 (Presidència, Afers Exteriors, Governació i Cultura) i pràcticament el mateix que dues més (Vicepresidència i Empresa). 5.379 euros per pres LGTB de la dictadura La llei de perillositat i rebel·lia social del 1970, derogada el 1978, tipificava com a delicte l'homosexualitat, un motiu pel qual desenes d'espanyols i catalans van acabar a la presó. Tot i això, la llei de memòria històrica va intentar reparar parcialment aquesta injustícia establint una indemnització al que s'havien considerat "presos socials", és a dir, que havien estat internats en centres penitenciaris per la seva condició sexual. Les peticions d'indemnització es podien sol·licitar fins el 2013 i, segons una resposta parlamentària del govern espanyol al PSOE, el ministeri d'Hisenda en va reconèixer 116, per una quantitat total de 624.000. O el que és el mateix, uns 5.379 euros per pres. Massa poc, tot i que és evident que una prestació econòmica puntual no pot enterrar els perjudicis a un col·lectiu que va situar-se en el punt de mira del franquisme. 41,6% catalans d'esquerra pura cada cop vira més cap a l'esquerra. I és que la suma dels que es defineixen com a extrema esquerra o esquerra pura supera per poc la suma de tota la resta (centre-esquerra, centre, centre-dreta i dreta).

Per franges d'edat, es confirma que, com més gran és la ciutadania, més conservadora: la població clarament d'esquerres és majoritària en termes absoluts per als menors de 35 anys, mentre que la suma de la resta d'espais només s'imposa (i de forma sobrada) entre els majors de 65 anys. Quant a l'ubicació dels votants partits, pot sorprendre que l'electorat de Junts és dels que es decanta clarament a l'esquerra: el percentatge de vots de la coalició que es declara d'extrema esquerra o d'esquerra (51,2%) és pràcticament la mateixa que en el cas del PSC (51%).



Per franges d'edat, es confirma que, com més gran és la ciutadania, més conservadora: la població clarament d'esquerres és majoritària en termes absoluts per als menors de 35 anys, mentre que la suma de la resta d'espais només s'imposa (i de forma sobrada) entre els majors de 65 anys. Quant a l'ubicació dels votants partits, pot sorprendre que l'electorat de Junts és dels que es decanta clarament a l'esquerra: el percentatge de vots de la coalició que es declara d'extrema esquerra o d'esquerra (51,2%) és pràcticament la mateixa que en el cas del PSC (51%).





L'enquesta que ha fet públic aquest divendres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre la situacions econòmica i política actuals ha aparegut als mitjans sobretot pel fet que assenyala que la ciutadania considera que la relació de Catalunya amb Espanya és el principal repte del país (un 46,9% dels enquestats ho situen com una de les dues prioritats). Ara bé, també inclou altres dades, com la situació ideològica dels catalans -en una setmana que ha viscut un debat plural a l'esquerra -, i el sondeig evidencia que, tot i que Catalunya s'ha considerat les darreres dècades com un país progressista,. I és que la suma dels que es defineixen com a extrema esquerra o esquerra pura supera per poc la suma de tota la resta (centre-esquerra, centre, centre-dreta i dreta).Per franges d'edat, es confirma que,: la població clarament d'esquerres és majoritària en termes absoluts per als menors de 35 anys, mentre que la suma de la resta d'espais només s'imposa (i de forma sobrada) entre els majors de 65 anys. Quant a l'ubicació dels votants partits, pot sorprendre que: el percentatge de vots de la coalició que es declara d'extrema esquerra o d'esquerra (51,2%) és pràcticament la mateixa que en el cas del PSC (51%). +27% beneficis de goldman sachs El trànsit pel desert de la crisi ha estat molt breu per a alguns. Fins i tot (o especialment) pels causants del cataclisme econòmic. Segons ha anunciat aquesta setmana, el banc nord-americà Goldman Sachs va obtenir el 2016 un benefici net de 7.087 milions de dòlars, un 27% més que l'exercici anterior. I això que aquesta entitat va haver de ser rescatada pel govern dels EUA, va ser una de les causants de l'origen la crisi financera -fins al punt que va acceptar una sanció de 5.000 milions de dòlars l'abril passat per frau en la venda d'hipoteques sub-prime- i va ajudar a amagar part del dèficit grec junt al govern hel·lè conservador de Kostas Karamanlís el 2002, donant lloc posteriorment a la fallida del país. I com s'ho ha fet per assolir aquest resultats? En part, cobrant interessos, ja que, d'aquí vénen 9.691 milions dels 30.608 milions a que ascendeix el negoci net de Goldman Sachs el 2016.

1.599.305€ Si a un militar li cau una bomba de mà que porta a la butxaca enmig d'una guerra, es pot trobar amb un problema important. Per això, l'exèrcit espanyol de terra no escatima en recursos i ha licitat per més d'un milió i mig d'euros butxaques adequades per portar pistoles, carregadors, munició, granades, pots de fum o ràdios. 1.479.620€ Models de Miriam Ponsa desfilant per la 080. Foto: MPComunicació

Quant li costa al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya -amb participació del departament d'Empresa- l'organització del certamen de moda 080 Barcelona Fashion, que comença el dia 30? Les últimes setmanes ja ha adjudicat tres contractes per un valor total de quasi un milió i mig d'euros per al muntatge de carpes, els serveis d'acreditació i els serveis de producció i gestió. Són gairebé 90.000 euros més que per a l'edició de fa un any. Quant li costa al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya -amb participació del departament d'Empresa-, que comença el dia 30? Les últimes setmanes ja ha adjudicat tres contractes per un valor total de quasi un milió i mig d'euros per al muntatge de carpes, els serveis d'acreditació i els serveis de producció i gestió. Són gairebé 90.000 euros més que per a l'edició de fa un any. 771.331€ Potser la millor manera de seduir la CUP amb els pressupostos no és comprar als Mossos les seves primeres 134 pistoles Tàser, a les quals els anticapitalistes s'hi oposen i el Parlament va validar. El departament d'Interior, però, ha tret a licitació aquestes armes aquesta setmana, tot i que junt a 134 sistemes d'enregistrament de vídeo i so, per verificar que s'usen de forma adequada. 538.692€ La gestió dels llocs web a vegades no és barata. Ara bé, en el cas del Consell General del Poder Judicial, haurà de pagar més de mig milió d'euros per al manteniment de formació i assessorament en el contingut i ús de les aplicacions del seu portal web poderjudicial.es i el fons documental. 225.000€ Com les manilles, la indumentària o el transport, el paper higiènic és una eina de treball fonamental per a la Policia Nacional. És per això que n'ha licitat l'adquisició "per atendre les necessitats de les diferents dependències policials de tot el territori nacional [espanyol]" per un valor de quasi un quart de milió d'euros.

El cert, però, és que, si no se't veu, molts cops és perquè no hi ets. És el que li passa a les dones en nombrosos espais de poder, lideratge o projecció pública. La Generalitat de Catalunya n'és un cas, per bé que el 2016 es va tancar, per primer cop en molts anys, amb una composició paritària entre els seus llocs polítics. Vist en perspectiva, però, l'evolució no és massa accentuada i caldrà veure si es tracta d'un punt d'inflexió o sols d'un miratge. Aquest dissabte també veurem altres dades ocultes o poc difoses com quant gasta el ministeri de Defensa en mantenir personal a Catalunya, quines indemnitzacions han percebut els ex presos homosexuals del franquisme o quant ha guanyat un banc que es considera dels causants de la crisi financera.

