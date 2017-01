Arribar i moldre. Després d'un discurs que ha girat entorn les grans proclames de la seva campanya, com el proteccionisme, el populisme i la duresa en política exterior, el president Trump ja s'ha posat a fer feina i ha signat les seves primeres ordres executives. Segons el seu portaveu, Sean Spicer, entre elles hi ha proclamar el Dia del Patriotisme.Les primeres tres ordres executives han estat nomenar els membres dels eu govern perquè tot seguit siguin confirmats pel Senat, atorgar al nou cap del pentàgon, Jamis Mattis, la dispensa en la carrera militar perquè pugui assumir la secretaria de Defensa, i establir el Dia del Patriotisme. Si les dues altres decisions eren esperades, aquesta altra ha agafat per sorpresa els cercles polítics de Washington, que ja es preparen per entomar moltes novetats.Durant la campanya, Trump ja s'havia referit a la necessitat de reforçar el sentiment patriòtic, i que a les escoles s'ensenyés a estimar més el país i a honorar la bandera dels Estats Units..

