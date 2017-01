El Govern li dóna molta rellevància a la conferència que celebraran dimarts al Parlament Europeu el president català, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. És per això que, segons ha aparegut publicat aquest divendres al portal de contractació pública de la Generalitat , l'executiu ha adjudicat un "servei d'inserció a la premsa d'àmbit internacional d'un anunci sobre la celebració d'una conferència al Parlament Europeu" per valor de 127.810,57 euros.En la informació relativa a la contractació, no hi apareixen els detalls dels anuncis, i l'executiu es reserva la concreció sobre el seu format, data i mitjans on serà publicat. L'adjudicatari del servei, però, serà Havas Media Group, empresa multinacional de la publicitat amb seu a París i vinculada a la família Rodés -el seu CEO és Alfonso Rodés-, que va presentar l'oferta més avantatjosa a nivell econòmic de les tres rebudes.En aquest acte, els dirigents de l'executiu explicaran que hi ha una majoria al Parlament que vol pactar amb l'Estat una consulta vinculant, però denunciaran també que el govern espanyol no vol negociar i que tenen intenció de celebrar-lo igualment. També aprofitaran per donar un missatge de confiança a la Unió Europea (UE), remarcant la seva vocació europeista. A més de la premsa internacional, s'espera la presència de diplomàtics i d'eurodiputats, motiu pel qual s'ha reservat una de les sales de més aforament.Tot i això, aquesta conferència ha vingut marcada per la polèmica, sobretot per les accions del govern espanyol i el PP per boicotejar-ne l'èxit. Així, una eurodiputada sueca ha denunciat les maniobres de l'executiu central contra l'acte, mentre l'eurodiputat popular i portaveu de la delegació espanyola dels conservadors, Esteban González Pons, ha enviat una carta als seus companys del Partit Popular Europeu al Parlament Europeu en què demana que no acudeixin a la conferència.En la missiva, a la qual ha tingut accés Europa Press, Pons assenyala que es tracta d'un acte no oficial i defensa que el referèndum del qual parlaran els membres del Govern és "inconstitucional" i contrari als "més profunds" principis de la UE. En aquest sentit, apunta que el referèndum no es farà i que, de fer-se, assegura que "crearia un precedent perillós per a la unitat de molts altres països europeus". En aquest sentit, demana als seus companys de grup -el més nombrós de la cambra- que no hi assisteixin per evitar la "falsa impressió" que l'Eurocambra dona suport a la celebració del referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)