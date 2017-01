Els acusats en la primera sessió del judici d'aquest divendres. Foto: ACN

L'Audiència de Barcelona ha posat en marxa aquest divendres el judici que s'allargarà fins al 28 de febrer contra cinc acusats per presumptament haver desviat fons de la Fundació Catalunya Territori (FCT), afí a Unió Democràtica de Catalunya. Per a ells, la Fiscalia demana un total de 45 anys de presó i 4 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil i multes per delictes com estafa continuada, apropiació indeguda, administració deslleial i insolvència punible.El ministeri públic sosté que diners de FCT haurien servit per pagar actes polítics d'Unió com congressos, reunions i jornades a través d'un entramat societari anomenat grup IMS. Joan Albert L.S. i Miguel Angel C.G. dirigien aquest grup d'empreses i van ser vocals de la fundació, mentre que Josep Boqué, ex-director general de Consum amb el conseller d'UDC Lluís Alegre, n'era el president. La Fiscalia afegeix que la fundació no va cobrar el lloguer de diversos locals arrendats al partit i que posteriorment els els va vendre per sota del preu de mercat.L'acusació de la Fiscalia, però, és força més complexa. En primer lloc, apunta que Joan Albert L.S. i Miguel Angel C.G. suposadament van crear una "pilota financera" consistent en generar factures falses per descomptar diners de línies de crèdit contractades en diverses entitats bancàries. "Els diners es feien desaparèixer en efectiu" i "no s'ha descobert el seu beneficiari", apunta el fiscal tot i que encara no determina cap import concret.El ministeri públic també creu que Joan Albert L.S. i Miguel Angel C.G. a través van "abusar de la seva condició de rector de la fundació per extreure il·lícitament de la caixa social fons destinats a engreixar les arques del grup IMS". I una vegada més, sempre que les quantitats queien en mans de l'entramat societari, "es convertia en diner en efectiu del qual se n'ignora el destí". En aquest cas, fiscal xifra els imports en 1.786.651 euros i creu que part d'aquests diners van servir per pagar les despeses d'Unió.L'acusació pública segueix explicant que quan els acusats van conèixer la investigació van intentar "difuminar" la seva responsabilitat convencent a un directiu de COPISA perquè l'empresa assumís el deute amb la fundació a canvi de futurs serveis professionals que finalment no es van prestar. Per això, també estan acusats José C.M. (COPISA) Xavier S.B. (vinculat a FCT) i Unió com a responsable civil subsidiària.Amb tot, Joan Albert L.S. i Miguel Ángel C.G. s'enfronten a 15 anys de presó i uns 120.000 euros de multa, Josep Boqué a vuit anys de presó i 46.000 euros de multa, Xavier S.B. a quatre anys de presó i 600.000 euros de multa i Josep C.M. a tres anys de presó i 300.000 euros de multa. La Fiscalia també demanava dos anys i quatre mesos de presó i 15.000 euros de multa per a l'ex-gerent d'Unió Josep Maria Núñez, que va morir a principis del 2014.En la primera vista d'aquest divendres, les defenses dels acusats han aconseguit que la Fiscalia retiri l'acusació de part dels delictes de falsedat de document mercantil contra Joan Albert L.S. i Miguel Ángel C.G., cosa que ha rebaixat la petició de pena contra ells en dos anys. El motiu de la retirada és que aquest suposats il·lícits penals haurien prescrit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)